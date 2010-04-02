Литвин о Китае, будущем и отчанной нужде в инвестициях

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Чжоу ЛИ, который завершает свое пребывание на этом посту в Украине, обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и КНР.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Чжоу ЛИ отметил, что глубоко удовлетворен уровнем сотрудничества Украины и КНР, и выразил В.ЛИТВИНУ благодарность за помощь в работе Посольства Китая. Также посол поблагодарил за поддержку, которую оказывали Посольству парламентские комитеты, в частности, Комитет по иностранным делам во главе с Олегом БИЛОРУСОМ и депутатская группа по межпарламентским связям.

В.ЛИТВИН, со своей стороны, соглашаясь с высокой положительной оценкой работы парламентских структур и их роли в углублении сотрудничества между странами и народами, отметил, что Украина и Китай «вышли на широкое пространство взаимодействия во всех сферах». Он подчеркнул, что для такой оценки есть все основания - «происходит плодотворный политический диалог, есть понимание всех тех вопросов, которые можно отнести к чувствительной сфере, по ним существуют объективные позиции».

Руководитель парламента также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество обеих стран имеет позитивную динамику.

Он также выразил удовлетворение тем, что Украина и Китай сотрудничают «в тех сферах, которые будут иметь будущее - наука, технологии, военно-техническая сфера, космическая отрасль», ростом контактов между людьми и в сфере культуры.

«Убежден, что наши отношения должны перейти в новое качество, - отметил В.ЛИТВИН. - В Украине есть понимание того, какую роль играет и будет играть Китай. Убежден, что Президент Украины, правительство будут этим пониманием руководствоваться». «Есть все основания быть довольными украинско-китайскими отношениями», - подчеркнул он.

В.ЛИТВИН также выразил убеждение, что инвесторы со стороны Китая «будут заходить именно сейчас, когда Украина так отчаянно нуждается в инвестициях». «Сейчас тот момент, когда пользу могут извлечь представители обеих сторон, особенно в условиях подготовки к Евро-2012 при строительстве дорог, гостиниц и тому подобное», - сказал он.

Чжоу ЛИ заявил, что китайская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной.

«Развитие и углубление сотрудничества отвечает стремлениям наших стран и народов. Надеюсь на более тесное взаимодействие между нашими странами», - сказал он.

Посол также выразил надежду, что руководство Верховной Рады Украины осуществит визит в КНР и примет участие в научно-практических конференциях, которые проходят в Китае. Такие конференции и симпозиумы, по его словам, дают возможность общения представителям разных стран на самом высоком уровне.

Председатель Верховной Рады также передал приглашение председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго посетить Украину.