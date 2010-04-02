Число погибших от взрывов в Москве выросло до 40 человек
15:23, 02 апреля 2010Мир
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В больницах - 84 пострадавших
Количество погибших в результате терактов в московском метро увеличилось до 40 человек.
Как сообщили УНИАН в МЧС России, сегодня в одной из больниц Москвы скончался от тяжелых ранений 51-летний мужчина.
В то же время, как сообщает Минздравсоцразвития РФ, в лечебных учреждениях находятся 84 пострадавших при взрывах.
Как сообщал УНИАН, взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии метро Москвы произошли утром 29 марта с интервалом чуть более полчаса. По предварительной версии правоохранительных органов, взрывные устройства были приведены в действие террористками-смертницами, приехавшими на автобусе из Северокавказского региона.
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