На языковых тестах в Чехии сидят полицейские

В Чехии ужесточили условия сдачи языковых экзаменов для иностранцев, претендующих на постоянное жительство в этой стране ЕС. Закон, требующий от мигрантов знания чешского, действует уже больше года.

По мнению законодателей, обязательный экзамен по чешскому языку должен был стать первым шагом к интеграции иностранца в чешское общество. Однако, как отмечает газета Lidove noviny, вокруг экзаменов бурлят криминальные страсти. Преподаватели языковых школ свидетельствуют, что взятки им предлагают систематически – от украинской водки до сексуальных услуг.

«Но хуже всего, что мы не можем выявить мошенника, когда за него сдает экзамен другое лицо», - приводит слова одного из преподавателей из Брно "Немецкая волна". Таким путем справки о знании чешского языка получили за год десятки иностранцев, не знающих ни слова по-чешски.

По данным министерства внутренних дел, случаев «языкового» мошенничества больше всего было в Восточной Чехии, и местная полиция приняла меры, посадив среди экзаменаторов своих наблюдателей. Такой наблюдатель имеет право отвести подозреваемого на допрос прямо из аудитории.

Опыт оказался стоящим внимания и распространился дальше. Преподаватели утверждают, что присутствие на экзаменах полицейского имеет в первую очередь большой психологический эффект. В прошлом году экзамен по чешскому языку сдавали 3800 иностранцев, каждый пятый из них желаемой справки не получил.