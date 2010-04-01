Россия предлагает подписать конвенцию о свободной торговле

Россия предлагает всем странам СНГ подписать конвенцию о свободной торговле, что не предусматривает вхождения всех участников конвенции в Таможенный союз.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, сообщает РИА «Новости».

"Зона свободной торговли - это институт, который мы хотим оформить многосторонним соглашением в рамках СНГ. Существует многосторонний договор, который не ратифицирован многими государствами, и такое отношение в настоящий момент между партнерами в СНГ базируется на двусторонних соглашениях. Мы считаем, что сейчас наступило время, когда мы в состоянии и нам крайне необходимо выработать общие подходы, двусторонние и многосторонние, к торговле. Это можно сделать в рамках конвенции СНГ, и мы должны понимать, на какие изъятия в настоящий момент следовало бы пойти, или вообще отказаться от таковых - что практически невозможно. Но вот те ограничения, которые будут при институте свободной торговли, - о них нам надо договориться со всеми партнерами", - сказал И.ШУВАЛОВ.

При этом он отметил, что все же следует стремиться к тому, чтобы эта конвенция работала без изъятий на всем пространстве СНГ. "Это работа очень сложная, но мы постараемся это сделать", - подчеркнул первый вице-премьер РФ.

"Заключение такого соглашения не подразумевает вхождения всех государств, подписавших эту конвенцию, в Таможенный союз", - пояснил он. Вице-премьер отметил, что Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси только формируется, и его механизмы еще нуждаются в отработке, чтобы они "работали как часы". По его словам, необходимо научиться в рамках Таможенного союза изменять таможенный тариф, администрировать поступления и зачисление средств на национальные счета. "Даже те заявки, которые есть сейчас, например, со стороны Киргизии, о вступлении в Таможенный союз, а Киргизия является членом ВТО, - это сложная работа для экспертов для того, чтобы посмотреть на взаимные обязательства всех сторон, как входящих в ВТО, так и не входящих", - сказал он, отметив, что инициатива Киргизии стала прецедентом: страна-член ВТО подала заявку на вступление в Таможенный союз.

И.ШУВАЛОВ также пригласил украинских экспертов "внимательно проанализировать всю нормативную базу, которая есть по Таможенному союзу". "Мы собираемся сейчас провести целый ряд встреч с Европейским Союзом и США для того, чтобы продемонстрировать все основные институты Таможенного союза. И мы подтверждаем, что институты Таможенного союза базируются на основных принципах деятельности ВТО и никаким образом не противоречат основным принципам Европейского союза", - подчеркнул И.ШУВАЛОВ.

"Формируя на базе Таможенного союза единое экономическое пространство, мы также за основу будем брать институты ВТО и институты ЕС", - сказал он.