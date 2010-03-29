Выставка военно-морской техники открылась в Катаре

Делегация украинского военного флота во главе с начальником штаба – первым заместителем командующего Военно-морскими Силами вице-адмиралом Сергеем ЕЛИСЕЕВЫМ принимает участие в международной морской выставке “DIMDEX-2010”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня состоялась церемония открытия II международной морской выставки “DIMDEX-2010”, в которой приняли участие 74 официальные делегации из разных стран мира.

Планируется, что во время мероприятий международной морской выставки “DIMDEX-2010” украинские военные моряки детально ознакомятся с современными тенденциями развития корабельных систем вооружения и технических средств, техникой подразделений противовоздушной обороны и сухопутных войск, образцами вертолетной техники.

Также украинская военная делегация примет участие в конференции командующих военно-морских сил стран Ближнего Востока, которая будет проводиться в рамках выставки. Во время конференции будет обсужден пакет вопросов, касающихся международных отношений и проблем противодействия морскому пиратству.

В выставке “DIMDEX-2010”, организатором которой выступил Британский королевский институт проблем обороны и безопасности, принимают участие около 130 экспонентов из 30 стран, 20 кораблей военных флотов из Австралии, Великобритании, Индии, Италии, Катара, Пакистана, США и Франции. 20 стран представлены национальными павильонами. Общая площадь выставки составляет 15 тысяч квадратных метров.

Работа II международной морской выставки “DIMDEX-2010” продлится до 31 марта.