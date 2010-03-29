Мусульмане : теракт в Москве направлен на разжигание вражды

Террористический акт, который произошел сегодня в Москве, совершили «нелюди, у которых нет ни национальности, ни религии», а само преступление направлено на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в России.

Об этом говорится в обращении Всеукраинской ассоциации общественных организаций «Альраид» и Всеукраинской общественной организации «Украинский центр исламоведения».

«Ведь все мировые религии решительно осуждают терроризм, убийство невинных людей в политических целях. Священный Коран приравнивает убийство одного невинного человека к убийству всего человечества. Человеческая жизнь в исламе расценивается как высший дар Создателя», - говорится в обращении.

Украинские исламские организации осуждают инициаторов терористического акта и выражают соболезнование российскому народу в связи с трагедией.

«Скорбью и возмущением переполнились наши сердца, когда мы узнали о страшном преступлении, совершенном в московском метро. Погибли и покалечены десятки невинных людей. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный акт, направленный, по нашему мнению, на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в российском обществе», - говорится в обращении.

При этом в обращении отмечается, что преступление совершено в тот период, когда Россия реализует курс на налаживание стратегического партнерства с исламским миром, «активно участвуя в поисках решения сложных проблем, связанных с определением качественно нового уровня в отношениях».

Украинские мусульмане призывают россиян всех национальностей и вероисповеданий «сохранить выдержку, спокойствие и не поддаваться на провокации со стороны темных сил, стремящихся ввергнуть вашу страну в пучину раздора и хаоса».

Также в обращении звучит призыв к руководителям мусульманских организаций России – «проявить максимальное усердие в сохранении мира и спокойствия на российской земле и в защите доброго имени Ислама и мусульман».

«Верим, что братский российский народ мужественно переживет эту трагедию», - заключают представители исламской конфессии.

Как сообщал УНИАН, число погибших в результате взрывов в московском метро составляет 38 человек, еще 102 получили травмы различной степени тяжести.

Взрывы прогремели в час “пик” в понедельник утром на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро с интервалом в 45 минут.

По предварительным данным, теракты совершили смертницы.