Среди погибших и раненых в Москве граждан Украины нет

По состоянию на 20.00 мск, погибших и раненых граждан Украины в результате терактов в московском метро нет.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в посольстве Украины в РФ.

«В результате теракта в московском метро по состоянию на 20.00 мск погибших и пострадавших граждан Украины нет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что посольство продолжает отслеживать ситуации и находится в постоянном контакте с оперативным штабом по ликвидации последствий терактов.

Как сообщал УНИАН, число погибших в результате взрывов в московском метро составляет 38 человек, еще 102 получили травмы различной степени тяжести.

Взрывы прогремели в час “пик” в понедельник утром на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро с интервалом в 45 минут.

По предварительным данным, теракты совершили смертницы.