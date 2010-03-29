Число погибших в московском метро выросло до 38 человек

Число погибших при взрывах на Сокольнической линии московского метро увеличилось до 38 человек, передает РИА «Новости».

В одной из больниц скончался пострадавший при взрыве.

Таким образом, число погибших на данный момент составляет 38 человек.

По данным МЧС, еще 102 получили ранения различной степени тяжести, передает NEWSru.com.

Взрывы прогремели в час пик в понедельник утром на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро с разницей в 45 минут.