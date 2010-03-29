В ФСБ уже есть предварительные данные о террористках
"Мы будем считать это основной версией"
К терактам в московском метро, по предварительным данным, причастны террористические группировки с Северного Кавказа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил директор ФСБ России Александр БОРТНИКОВ на экстренном совещании у Президента России.
«По нашей предварительной версии, эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к Северокавказскому региону. Мы будем считать это основной версией, поскольку предварительно на месте совершения взрывов найдены фрагменты тел двух террористок-смертниц, имевших отношение к местам проживания на Северном Кавказе», - сказал А.БОРТНИКОВ.
Он сообщил, что, по предварительным выводам взрывотехнической экспертизы, было использовано взрывчатое вещество гексоген.
«В первом случае использовалось до 4 килограммов, во втором случае - от 1,5 до 2 килограммов начиненных поражающим элементами в виде арматуры и болтов», - сказал А.БОРТНИКОВ.
Он добавил, что создан федеральный оперативный штаб, а оперативный состав ФСБ и МВД России переведены на усиленный режим роботы.
По его словам, соответствующие службы определяют круг лиц, имеющих отношение к этому теракту. Также принимаются меры для исключения повторения таких действий, добавил А.БОРТНИКОВ.
Министр МЧС России Сергей ШОЙГУ сообщил, что все пострадавшие в результате терактов эвакуированы в 12 больниц Москвы.
Как сообщал УНИАН, сегодня в результате двух взрывов в московском метро 35 человек погибли и 64 получили травмы.