С мест терактов в московском метро эвакуировали 62 пострадавших (фото)

С мест терактов в московском метро эвакуировано 62 пострадавших.

Об этом УНИАН сообщили в Минздравсоцразвития РФ.

«По данным на 11 ч. 30 мин. мск с мест происшествий в московском метрополитене (ст.м. «Лубянка» и «Парк культуры») эвакуировано 62 пострадавших», - говорится в сообщении.

Уточняется, что со станции метро «Лубянка» эвакуировано 38 пострадавших, со станции метро «Парк культуры» - 23 пострадавших.

На месте взрыва в вагоне метро на ст. «Лубянка» работают 40 бригад скорой медицинской помощи и 1 специализированная бригада Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России, производится эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.

На месте взрыва в вагоне метро на ст. «Парк культуры» работают 30 бригад скорой медицинской помощи и 1 специализированная бригада ВЦМК «Защита», производится эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии (ГНЦССП) им. В.П. Сербского открыл круглосуточную телефонную «горячую» линию для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам пострадавших в результате взрывов в московском метрополитене – (495) 637-70-70.

Фото с сайта Комсомольской Правды