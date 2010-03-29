На месте взрывов в московском метро обнаружены останки смертницы

На месте взрывов в московском метро обнаружены останки смертниц.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре РФ (СКП РФ).

Сообщается, что сегодня примерно в 8 часов 39 минут на станции московского метрополитена «Парк культуры» в пятом вагоне от хвоста поезда при открытии дверей произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Ранее, в 07.56, взрыв произошел на станции "Лубянка".

«На месте происшествия обнаружены фрагменты тела женщины с характерными повреждениями. По предварительным данным, повреждения указывают на то, что взрывное устройство находилось на погибшей. Мощность взрывного безоболочного устройства, начиненного поражающими элементами, составила около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте (на ст.м. «Парк культуры»)», - говорится в сообщении.

В настоящее время фрагменты тела женщины изъяты с места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.

Кроме того, следователями изучаются видеозаписи, изъятые с камер наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в час пик в московском метро произошло два взрыва - на станциях метро "Парк культуры" и «Лубянка». Погибли 35 человек, 62 получили ранения.

По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Фото с сайта Комсомольской Правды