Количество погибших при взрывах в Москве выросло до 35 человек
09:57, 29 марта 2010Мир
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Работают около 400 спасателей
Количество погибших при взрыве в московском метро выросло до 35 человек.
Об этом сообщила УНИАН руководитель управления информации МЧС РФ Ирина АНДРИАНОВ.
По ее словам, в результате взрыва на ст. «Лубянка» погибло 23 человека.
Также он сообщила, что 8.37 мск произошел взрыв на станции «Парк культуры» (радиальная) – погибло 12 человек, 13 – ранены.
И.АНДРИАНОВА сообщила, что на месте ЧС работает около 400 спасателей и 190 единиц техники.
По данным Минздравсоцразвития РФ, по состоянию на 10.00 мск. со станции метро «Лубянка» эвакуировано 17 пострадавших. Со станции метро «Парк культуры» эвакуировано 9 пострадавших.
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