Количество погибших при взрывах в Москве выросло до 35 человек

Количество погибших при взрыве в московском метро выросло до 35 человек.

Об этом сообщила УНИАН руководитель управления информации МЧС РФ Ирина АНДРИАНОВ.

По ее словам, в результате взрыва на ст. «Лубянка» погибло 23 человека.

Также он сообщила, что 8.37 мск произошел взрыв на станции «Парк культуры» (радиальная) – погибло 12 человек, 13 – ранены.

И.АНДРИАНОВА сообщила, что на месте ЧС работает около 400 спасателей и 190 единиц техники.

По данным Минздравсоцразвития РФ, по состоянию на 10.00 мск. со станции метро «Лубянка» эвакуировано 17 пострадавших. Со станции метро «Парк культуры» эвакуировано 9 пострадавших.