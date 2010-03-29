Израиль заблокировал палестинские территории

Израиль ввел сегодня полную блокаду палестинских территорий в связи с началом праздника Песах. Согласно приказу министра обороны Эхуда БАРАКА, режим изоляции будет сохраняться до 7 апреля, передает ИТАР-ТАСС.

В течение этого периода палестинцам будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев обращения за медицинской помощью. Кроме того, разрешения на въезд получили 1250 религиозных деятелей и 550 студентов и преподавателей. Армия также обещает давать отдельные пропуска медикам, юристам, сотрудникам общественных организаций и "профессиональным делегациям".