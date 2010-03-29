При взрывах в московском метро погиб 31 и ранены 23 человека
09:02, 29 марта 2010Мир
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Предварительные данные
В результате двух взрывов в московском метро 31 человек погиб и 23 ранены.
Как передает ИТАР-ТАСС, такие предварительные данные сообщил источник в правоохранительных органах России.
По его словам, 19 тел погибших обнаружено на станции метро «Лубянка» где взрыв произошел в 07.56 мск, «еще 11 человек в результате взрыва получили тяжелые травмы и сейчас доставляются в городские больницы, в том числе и вертолетами», сказал он.
Что касается второго взрыва, который прогремел в 08.40 мск на станции «Парк культуры»-радиальная, то там уже обнаружены тела 12 погибших, столько же человек ранены. Сейчас им оказывают медпомощь.
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