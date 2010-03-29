На шахте в Китае 153 горняка заблокированы под землей

Число заблокированных в затопленной на севере Китая шахте горняков возросло до 153 человек. Такие уточненные данные передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в воскресенье днем на одном из горнодобывающих предприятий провинции Шаньси. На момент аварии, согласно данным предварительного расследования, в забое находился 261 человек, 108 из которых удалось вызволить на поверхность. "Большинство из тех, кто находится сейчас под землей - рабочие мигранты из провинций Шаньси, Хэбэй, Хунань и Гуйчжоу", - цитирует Синьхуа слова одного из спасателей. О состоянии заблокированных в шахте людей информации не поступает.