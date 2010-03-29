Серия взрывов в метро Москвы: есть жертвы

В Москве при взрыве на станции «Парк культуры» по предварительным данным, погибли 12 человек, столько же ранены, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков.

«В связи с произошедшим усилен контроль за станциями метрополитена и местами массового скопления людей», - сказал собеседник агентства. - Также увеличена численность и плотность милицейских патрулей на улицах города».

Кроме того, по словам Бирюкова, усиленный вариант несения службы предполагает спец график работы для руководящего состава органов внутренних дел.

В 07.56 по московскому времени еще один взрыв прогремел на станции метро «Лубянка». Там, по последним данным, погибли 25 человек, 15 ранены. По факту данного взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Газета.ру