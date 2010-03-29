Более четверти мировых запасов нефти и газа находятся в Арктике

В Канаде сегодня пройдет встреча представителей государств Арктического бассейна, сообщает Радио Свобода.

Переговоры с участием делегаций Канады, Дании, Норвегии, России и США пройдут в небольшом городке Челси к северу от канадской столицы.

На встрече будут обсуждаться, в частности, вопросы освоения ресурсов Арктики и сохранения её экосистемы.

По оценкам ученых, в этом районе находится более 25 процентов мировых запасов нефти и газа.