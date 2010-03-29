Поездка Качиньского в Москву на 9 Мая может не состояться

Президент Польши Лех Качиньский сомневается, принимать ли участие в мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 65-летию Победы над фашистской Германией, после того, как на торжества был приглашен экс-президент Польши генерал Войцех Ярузельский, сообщил руководитель Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Александр Щигло в эфире радиостанции Radiо Zet.

Действующий президент Польши крайне критически относится к фигуре 86-летнего генерала Ярузельского, которого уже несколько лет судят за введение в стране военного положения в декабре 1981 года. Ярузельский - участник боев на советско-германском фронте в составе 1-й армии Войска Польского.

«У президента Леха Качиньского есть сомнения, принимать ли участие в торжествах в Москве после приглашения генерала Войцеха Ярузельского. Визит Ярузельского в Москву затруднит выезд президента», - сказал глава Бюро, которое является совещательным органом при президенте Польши по вопросам безопасности.

«Мы в процессе согласования с МИД Польши, состоится ли поездка главы государства», - приводит слова Щигло РИА Новости.