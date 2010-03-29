Лидеры арабских стран одобрили план спасения Иерусалима

Арабские лидеры одобрили в воскресенье на саммите в Ливии "План действий по спасению Иерусалима", предусматривающий выделение помощи палестинцам в размере 500 миллионов долларов, а также ряд политических и юридических шагов, передает РИА Новости.

«План направлен на противодействие израильским планам по строительству поселений в Иерусалиме», - говорится в итоговом документе 22-ого саммита Лиги арабских государств.

План предусматривает обращения в международные суды, Совет безопасности ООН, главная цель которых - не допустить искусственного изменения демографической ситуации в этом городе в пользу Израиля.

«ЛАГ будет обращаться ко всем государствам и международным организациям с призывом не признавать законными любые действия Израиля, совершаемые в отношении земли, мусульманских и христианских святынь в Палестине, если эти действия игнорируют права палестинского народа», - говорится в заявлении ЛАГ.

Ранее Израиль объявил о планах по строительству нового жилья для поселенцев в Восточном Иерусалиме, который палестинцы считают столицей своего будущего государства.

Кроме того, арабские страны рекомендовали палестинцам воздержаться даже от непрямых мирных переговоров с Израилем, пока строительство поселений не будет полностью остановлено.

Саммит Лиги арабских государств проходил в ливийском городе Сирт 27-28 марта.