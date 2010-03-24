Румыния купит 24 американских истребителя

Румыния купит 24 подержанных истребителя F-16 Fighting Falcon, сообщает Defense News со ссылкой на заявление Министерства обороны страны. Покупка самолетов необходима для обновления парка авиационной техники в составе ВВС Румынии, большинство которого составляют истребители МиГ-21 советской постройки. Решение о покупке F-16 должен одобрить парламент.

Потенциальная сумма сделки не уточняется. Предположительно партия б/у самолетов обойдется Румынии в 800 миллионов долларов, в то время как такое же число новых F-16 у Lockheed Martin будет стоить около 3,5 миллиардов долларов. В середине 2009 года Чили договорились о покупке у Нидерландов 18 подержанных истребителей F-16 за 100 миллионов евро (134,2 миллиона долларов).

Румыния планировала обновление парка самолетов на протяжении последних нескольких лет, однако сделка постоянно откладывалась из-за нехватки средств. В 2008 году Министерство обороны Румынии предложило купить не новые, а подержанные истребители F-16. Такая покупка, по мнению военных, позволила бы стране более эффективно сотрудничать с другими членами блока НАТО.

Лента.ру