ФРГ отстаивает немецкий язык в официальных Евроструктурах

Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле обратился к главе внешнеполитического ведомства ЕС баронессе Кэтрин Эштон с официальным письмом, призвав ее уделять большее внимание немецкому языку, сообщает агентство AFP.

Вестервелле предложил, чтобы сотрудники ведомства отвечали на запросы со стороны граждан на родном языке обратившихся, а также пожелал, чтобы официальный сайт ведомства ЕС по внешней политике был представлен в полноценной немецкой версии.

"Немецкий является наиболее часто используемым родным языком среди жителей ЕС", - отметил Вестервелле, сославшись на данные, согласно которым на немецком с рождения говорят 100 из 500 миллионов жителей ЕС. "Нет никаких оснований пренебрегать им", - добавил министр.

Как отмечает AFP, инициатива Вестервелле отражает скрытую борьбу, которую в последнее время ведут представители стран - членов ЕС за влияние в недавно созданном общеевропейском внешнеполитическом ведомстве.

Гидо Вестервелле настаивает на том, что будущие европейские дипломаты должны уметь говорить на нескольких иностранных языках, в особенности на немецком. В этом министра иностранных дел активно поддерживают депутаты бундестага, а также представители Австрии.

Немецкие политики и раньше высказывали свое недовольство тем, что, несмотря на официально объявленное языковое равноправие, в структурах ЕС немецкий язык вытесняется французским и в особенности английским. Доля чиновников Еврокомиссии, которые знают немецкий язык, составляет менее 20 процентов.

В окружении Кэтрин Эштон предложение Вестервелле встретили прохладно. "Если мы начнем обсуждать вопрос о языках, нам придется обратить внимание и на испанский, и на итальянский", - отметил один из ее сотрудников.

Лента.ру