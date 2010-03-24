Газпром: Украина закупает мало газа

"Газпром" обеспокоен меньшими, чем договорено, объемами закупки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа, но надеется на решение этих проблем с приходом новой команды в Минтопэнерго Украины, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник на встрече в Москве с украинским министром топлива и энергетики Юрием Бойко.

По его словам, сейчас Украина отбирает газ ниже плановых и зафиксированных в контракте объемов. Миллер отметил, что также "Газпром" беспокоит вопрос закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) в Украине в 2010 году.

Как говорится в сообщении "Газпрома" по итогам переговоров Миллера и Бойко, стороны обсудили вопросы поставок российского газа на Украину, на встрече было отмечено, что в первом квартале 2010 года НАК "Нафтогаз Украины" отбирает меньше газа, чем предусмотрено контрактом.

"Мы исходим из того, что НАК "Нафтогаз Украины" должен подойти к началу осенне-зимнего периода 2010-2011 годов, имея в подземных хранилищах такой объем газа, который позволит пройти без проблем осенне-зимний максимум потребления. Ведь это связано и с поставками газа для потребителей Украины, и с обеспечением надежного транзита при поставках российского газа в Европу", - приводит РИА "Новости" слова Миллера в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он выразил уверенность, что с учетом опыта Бойко и его команды Украина подготовится к предстоящей зиме и никаких проблем ни с поставками газа для потребителей Украины, ни с транзитом газа в Европу не будет.

Бойко на встрече отметил, что новое руководство украинского топливно-энергетического комплекса нацелено на обновление отношений с "Газпромом" и выстраивание справедливого, взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.