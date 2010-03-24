Украинские военные летчики доставят 500 тонн грузов в Гренландию

В апреле представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины в рамках операции “Северный сокол – 2010” доставят на датскую полярную станцию на острове Гренландия 500 тонн грузов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК, комментируя ход подготовки совместной украинско-датской операции “Северный сокол – 2010”.

И.РУСНАК сообщил, что военно-транспортная операция в интересах Королевства Дании будет проходить 5-23 апреля. За этот период самолетом Ил-76МД Воздушных сил ВСУ планируется доставить с авиабазы ВВС США “Туле” на датскую полярную станцию “Север”, расположенную на острове Гренландия, около 500 тонн горюче-смазочных материалов и других грузов.

В Минобороны Украине отмечают, что участие в таких мероприятиях позволит поддержать уровень подготовки военных летчиков, подготовить экипажи к полетам международными воздушными трассами, а также получить уникальный опыт выполнения задач в условиях Арктики без привлечения средств государственного бюджета.

По словам И.РУСНАКА, к выполнению задачи привлечено 30 представителей Воздушных сил ВСУ. В общей сложности в ходе операции “Северный сокол – 2010” планируется осуществить 20 рейсов.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2010 года Министерство обороны Украины и Министерство обороны Королевства Дания подписали Меморандум о взаимопонимании по проведению совместной военно-транспортной операции “Северный сокол – 2010”.

В прошлом году Воздушные силы ВСУ с успехом провели аналогичную операцию «Козаки на кризі», что дало основания датской стороне во второй раз воспользоваться услугами украинских военных летчиков.