Что мешает Украине подписать соглашения с Европолом и Евроюстом

Украина сможет подписать соглашения о сотрудничестве с Европолом и Евроюстом только после ратификации Конвенции о защите персональных данных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам в Брюсселе директор Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиции Украины Елена ЗЕРКАЛЬ.

В настоящий момент, по ее словам, проходит согласование в украинских министерствах и ведомствах проекта соглашения с Европолом, однако это соглашение имеет только стратегический характер.

“Оперативное соглашение мы сможем заключить только после того как ратифицируем Конвенцию о защите персональных данных и протоколе к ней, примем соответствующее законодательство. С этим связано и подписание соглашения из Евроюстом”, - сказала представитель Министерства юстиции Украины.

Она отметила, что оперативное сотрудничество с Европолом и Евроюстом дало бы возможность Украине быстрее раскрывать уголовные дела, которые имеют трансграничный характер.

Л.ЗЕРКАЛЬ также отметила, что украинский парламент уже попробовал принять закон “О защите персональных данных”, однако данный закон был ветирован Президентом Украины.

“Здесь можно спорить, хотя закон, действительно, несовершенный, но с ним можно было работать, потому что там еще год был до начала его применения. В настоящий момент парламент попробует преодолеть вето, посмотрим, что из этого выйдет”, - сказала Л.ЗЕРКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон „О защите персональных данных” 9 января 2007 года. 30 января Президент вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О защите персональных данных» со своими предложениями.