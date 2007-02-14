Разбившиеся в аэропорту Внуково летчики впали в кому

Двое членов экипажа самолета бизнес-класса Челленджер-850, разбившегося в аэропорту Внуково-3 во вторник, находятся в коме, сообщил РИА Новостии.о. прокурора Московской региональной прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Баденков.

"Состояние двух членов экипажа тяжелое. Двое находятся в коме", - сказал он, пояснив, что из них в более тяжелом состоянии находится гражданин США - индус по национальности.

Во вторник при вылете из аэропорта "Внуково" на взлетно-посадочной полосе потерпел крушение самолет Челленджер-850, принадлежащий одной из зарубежных авиакомпаний.

На борту самолета, который следовал в Берлин, находились три члена экипажа: гражданин США и двое российских граждан. Все они были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.