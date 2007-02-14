В Ливане введены чрезвычайные меры безопасности в связи с годовщиной смерти экс-премьера страны Рафика Харири.

14 февраля, сообщает НТВ, объявлен нерабочим днем. Полиция усилила патрули, огородила колючей проволокой центральную площадь Бейрута. Там пройдет траурный митинг, организованный проправительственными силами.

Буквально в двух шагах от площади свою акцию протеста продолжают оппозиционные партии. Они отказались свернуть палаточный городок, несмотря на требования властей.

Службы безопасности опасаются масштабных столкновений между политическими противниками. Угроза беспорядков усилилась после произошедших накануне терактов, жертвами которых стали три человека.

Как сообщает НТВ, лидеры движения «Хезболлах» призвали своих сторонников не превращать годовщину смерти Харири в день мести.

Как сообщал УНИАН, во вторник утром в окрестностях ливанской столицы Бейрута почти одновременно в следовавших друг за другом двух автобусах произошли взрывы. По последним данным, они унесли жизни трех человек, ранения получили 18.

Генсек ООН Пан Ги МУН осудил теракты, жертвами которых стало невинные граждане. "Это преступление совершено за день до двухлетней годовщины атаки, унесшей жизнь экс-премьера Ливана Рафика Харири и еще 21 человек, положившей начало цепи убийств и актов терроризма в Ливане", - говорится в заявлении, обнародованном на брифинге в ООН.

Бывший премьер-министр страны погиб два года назад от взрыва бомбы, которая была заложена на пути следования его кортежа. Убийц так и не нашли.