”Террорист номер два” назвал Буша алкоголиком
Аудиозапись появилась на экстремистском сайте
|Айман аль-Завахири. Фото Reuters
"Джордж Буш очень сильно подвержен порокам, и, например, был алкоголиком. Я не знаю, каково его нынешнее состояние, но тот, кто за ним следит, знает, что сейчас он пристрастился к двум другим порокам - лжи и мошенничеству", - заявил в своем послании заместитель Осамы бин Ладена.
Аль-Завахири заметил, что Буш все-таки признал свое поражение в Ираке несмотря на то, что ранее "упрямо лгал об успехах в Ираке и Афганистане".
В своем послании, которое длится 41 минуту, "террорист номер два" также высказался о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Ливане и в Палестинской автономии. Аль-Завахири призвал ливанцев не соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН, касающуюся ливано-израильского конфликта, а палестинцев - отказаться от поддержки движения ФАТХ, возглавляемого Махмудом Аббасом.