”Террорист номер два” назвал Буша алкоголиком

Айман аль-Завахири. Фото Reuters

Айман аль-Завахири назвал президента США алкоголиком, лжецом и мошенником, который поставил все на Ирак и проиграл. Как сообщает AP, аудиозапись с соответствующим заявлением второго человека в "Аль-Каеде" появилась во вторник на одном из экстремистских сайтов.

"Джордж Буш очень сильно подвержен порокам, и, например, был алкоголиком. Я не знаю, каково его нынешнее состояние, но тот, кто за ним следит, знает, что сейчас он пристрастился к двум другим порокам - лжи и мошенничеству", - заявил в своем послании заместитель Осамы бин Ладена.

Аль-Завахири заметил, что Буш все-таки признал свое поражение в Ираке несмотря на то, что ранее "упрямо лгал об успехах в Ираке и Афганистане".

В своем послании, которое длится 41 минуту, "террорист номер два" также высказался о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Ливане и в Палестинской автономии. Аль-Завахири призвал ливанцев не соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН, касающуюся ливано-израильского конфликта, а палестинцев - отказаться от поддержки движения ФАТХ, возглавляемого Махмудом Аббасом.

Лента.ру