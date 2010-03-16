Лавров: в России немало тех, кто хотел бы сберечь украинский язык

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ считает, что украинские телеканалы будут востребованы в РФ .

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.ЛАВРОВ сказал на совместной с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО пресс-конференции в Москве.

«Мы сейчас разрабатываем практические аспекты, которые позволят реализовать вещание на территории России телеканалов всех государств СНГ, и, конечно же, украинские каналы будут наиболее востребованы, поскольку украинцев и тех, кто хотел бы сохранять украинский язык, сохранить причастность к украинской культуре в РФ проживает немало», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он заверил, что «эти решения будут приняты в максимально льготном режиме».

«По финансовым и техническим аспектам этих предложений наши партнеры будут в ближайшее время проинформированы. Рассчитываем, что они (условия) будут необременительны», - добавил С.ЛАВРОВ.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО добавил, что с украинской стороны существует заинтересованность в том, чтобы была реализована задача, поставленная в совместном заявлении президентов Украины и РФ во время визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву.

«Тогда была заявлено о том, что обе стороны будут оказывать содействия развития русского языка в Украине, но и украинского языка в России. Мы исходим из того, что эта тема будет обсуждаться в наших контактах, и будут находиться те решения, которые будут соответствовать интересам сторон», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в России вскоре будет осуществляться вещание одного или двух украинских телеканалов.

Он уточнил, что «это будет пакетом, которым сможет воспользоваться самое широкое представительство украинской диаспоры и все, кто захочет получать информацию в России на украинском языке».

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия должна не только следить за положением русского языка в других странах, но и делать все возможное для развития языков соседей в самой России.