Грузинская телекомпания сообщила об «убийстве Саакашвили»

Грузинская телекомпания Имеди в субботу вечером передала в эфир «специальный репортаж о возможном развитии событий в Грузии в случае российской интервенции».

Как передает радиостанция Эхо Москвы, предупредив, что Имеди показывает сценарий возможных событий, «если грузинское общество не будет консолидировано против российского плана», телекомпания начала передачу с заставкой обычных новостей.

«Начинаем выпуск с учетом тех опасностей, которые политики и эксперты систематически обсуждают», - сказала ведущая, после чего начались «новости о вторжении и якобы убийстве президента страны Михаила СААКАШВИЛИ».

Телекомпания показала кадры, на которых якобы жители в панике пытаются покинуть Тбилиси. Было объявлено, что паника в Гори, в Мцхета, в других регионах.

Между тем, передача вызвала настоящую панику по всей стране, поскольку те зрители, кто не видел заставку, всерьез восприняли передачу. Люди со всех концов страны стали звонить друг другу и в студию телеканала, чтобы выяснить, что происходит в действительности, отмечает РИА Новости .

Сейчас на телеканале идет обсуждение, возможно ли такое развитие событий.