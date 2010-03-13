В Ванкувере торжественно открыли Паралимпийские Игры

Торжественная церемония открытия Х Паралимпийских Игр прошла на арене «Би Си Плейс» в Ванкувере.

Как сообщает Газета.Ru, на церемонии присутствовали генерал-губернатор Канады Микаэль ЖАН и премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР.

«Мы будем следить за состязаниями спортсменов со всего мира, которые проявляют упорство, самоотверженность, мужество и волю к победе, – отметила М.ЖАН. – Эти Игры – не только возможность для всех восхититься спортивными достижениями, но и продемонстрировать солидарность со спортсменами-паралимпийцами».

Ключевым элементом церемонии стала процедура зажжения Паралимпийского огня. 10 дней назад, когда паралимпийский факел начал свой путь по Канаде, огонь для него зажгли у здания парламента представители индейского племени алгонкинов. К арене «Би Си Плейс» факел в пятницу доставили через бухту Инглиш-Бэй гребцы на традиционном каноэ, затем огонь Паралимпиады на борту вертолета «Си Кинг» совершил круг почета над Ванкувером, побывал на борту двух кораблей ВМС Канады и затем на борту лодки «Зодиак» был доставлен к тому месту, где в течение 10 дней будет гореть огонь Игр. Честь зажечь огонь Паралимпиады предоставлена вождям индейского племени миским.