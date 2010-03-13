В Москве подрались 40 дворников
12:51, 13 марта 2010Мир
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В ход пошли лопаты и ломы
На юго-западе Москвы произошла массовая драка дворников, в которой участвовали 40 работников коммунальных служб.
Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на очевидцев, "в драке участвовали около 40 человек. В ход пошли лопаты и ломы».
«Несмотря на использование в качестве оружия орудий труда пострадавших в драке пока нет. На место происшествия вызвана милиция», отмечает издание.
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