В Москве подрались 40 дворников

На юго-западе Москвы произошла массовая драка дворников, в которой участвовали 40 работников коммунальных служб.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на очевидцев, "в драке участвовали около 40 человек. В ход пошли лопаты и ломы».

«Несмотря на использование в качестве оружия орудий труда пострадавших в драке пока нет. На место происшествия вызвана милиция», отмечает издание.