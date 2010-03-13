В результате прорыва плотины в Казахстане погибли 25 человек

Число погибших в результате прорыва плотины в селе Кызылагаш Алма-Атинской области Казахстана достигло 25 человек. Их личности уточняются, сообщает ИТАР-ТАСС.

В областном управлении по ЧС считают, что, скорее всего, количество погибших возрастет, так как имеются пропавшие без вести.

По поручению президента Казахстана на место трагедии отбыл премьер-министр Карим МАСИМОВ и руководители целого ряда министерств.

В Аксуском районе Алма-Атинской области на водохранилище "Кызылагаш" из-за выпадения осадков и повышения температуры воздуха в четверг вечером произошел прорыв тела плотины с восточной стороны. Хлынувшая вода подтопила 257 дворов в одноименном селе, где проживает около 3 тыс. человек.

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ направил телеграмму соболезнования семьям погибших при прорыве плотины.