На футбольном поле в Австрии нашли братские могилы жертв нацистов

Два массовых захоронения жертв немецких нацистов обнаружены на футбольном поле, принадлежащем воинской части на юге Австрии, передает Газета.Ru.

Как сообщается, в данный момент представители министерства внутренних дел страны ведут с владельцами участка переговоры об эксгумации тел погибших.

Обнаружить могилы удалось благодаря найденным снимкам, которые были сделаны с американских самолетов в конце войны.

Как полагают австрийские власти, в братских могилах могут находиться около 70 трупов людей, расстрелянных нацистами незадолго до прихода Советской армии.