На футбольном поле в Австрии нашли братские могилы жертв нацистов
11:18, 13 марта 2010Мир
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Два массовых захоронения...
Два массовых захоронения жертв немецких нацистов обнаружены на футбольном поле, принадлежащем воинской части на юге Австрии, передает Газета.Ru.
Как сообщается, в данный момент представители министерства внутренних дел страны ведут с владельцами участка переговоры об эксгумации тел погибших.
Обнаружить могилы удалось благодаря найденным снимкам, которые были сделаны с американских самолетов в конце войны.
Как полагают австрийские власти, в братских могилах могут находиться около 70 трупов людей, расстрелянных нацистами незадолго до прихода Советской армии.
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