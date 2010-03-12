Международный скандал: Турция отзывает своего посла в Швеции

Депутаты шведского парламента Риксдаг признали геноцидом массовые убийства армян в Турции в 1915 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шведское радио SR.

Это решение, принятое по предложению "красно-зеленой" оппозиции, стало неожиданным для правительства, передает SR.

Буржуазные партии, поясняют шведские журналисты, не поддержали предложение, считая, что "политикам не стоит писать историю". Тем не менее, за предложение оппозиции проголосовали некоторые депутаты буржуазных партий, что создало перевес голосов в его пользу.

Согласно данным историков, во время массовых убийств в упомянутый период лишились жизни около 2,5 миллиона человек.

Факт геноцида армянского народа признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Россия, Франция, Италия, Германия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, 42 штата США. Геноцид армян признали также Ватикан, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США 4 марта 2010 года принял резолюцию о признании геноцида армян.

В ответ Турция решила отозвать своего посла из шведской столицы и отменила запланированный на 17 марта визит премьер-министра Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА в Стокгольм, сообщают турецкие СМИ.

"Мы жестко осуждаем это решение, оно было принято по политическим соображениям", - заявил Р.ЭРДОГАН, узнав о результатах голосования в шведском парламенте.

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ заявил, что, несмотря на исход голосования, правительство будет поддерживать намерение Турции вступить в Евросоюз, передает Би-Би-Си.