Правительство Эстонии одобрило переход на евро

Правительство Эстонии одобрило законопроект о переходе на евро, передает РИА «Новости». Данный закон регулирует условия обмена текущей эстонской валюты - крон - на евро.

Согласно законопроекту, в течение двух первых недель января того года, когда Эстония перейдет на евро, кроны и евро станут использоваться параллельно, хотя сдачу в магазинах будут выдавать только в евро. Кроны на счетах в банках будут обмениваться автоматически по курсу 15,64 кроны за евро.

Правительство приняло решение о присоединении к еврозоне в марте 2009 года. Так как одним из условий такого перехода было сокращение дефицита до 3 процентов от ВВП, бюджет на 2010 год был сформирован с учетом этих обстоятельств. Один из ключевых Маастрихтских критериев тем самым был соблюден.

Стоит отметить, что пока Евросоюз не дал добро на вступление Эстонии в еврозону, хотя еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Хоакин АЛЬМУНИЯ в ноябре 2009 года называл ее главным претендентом на присоединение к валютному союзу. Чтобы переход прибалтийского государства на евро в 2011 году состоялся, Брюссель должен принять решение в течение ближайших месяцев.

Сейчас в еврозону входит 16 государств Европы. Последней к валютному альянсу присоединилась Словакия - 1 января 2009 года. Среди остальных государств ЕС в числе основных претендентов на вход в еврозону числятся Польша и Чехия.