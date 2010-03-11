Янукович пригласил в Киев премьер-министра Канады

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время телефонного разговора В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Канада всегда была настоящим другом и надежным партнером Украины. Он заверил премьер-министра Канады, что дальнейшее развитие Особого партнерства с Канадой является одним из приоритетов внешней политики нашего государства.

Украина, отметил Президент, заинтересована в дальнейшем развитии межчеловеческих отношений и культурных связей между нашими государствами - ведь их объединяет более чем миллионная украинская община в Канаде.

В.ЯНУКОВИЧ поздравил С.ХАРПЕРА с блестящими достижениями канадских спортсменов на Зимних Олимпийских играх, особенно отметив сборную команду Канады по хоккею, которая одержала победу в финале олимпийского турнира.

Президент Украины подчеркнул, что будет рад встретиться с главой канадского правительства при случае, в частности, в рамках международных многосторонних мероприятий. Он пригласил премьер-министра Канады посетить Украину с визитом в удобное для него время.

С.ХАРПЕР поблагодарил за приглашение посетить Украину и отметил, что такую встречу Президента Украины и премьер-министра Канады стоит провести как можно скорее.

Между Украиной и Канадой, сказал глава канадского правительства, уже давно сложились дружественные и крепкие связи - как торгово-экономические, так и отношения на уровне людей. С.ХАРПЕР выразил убеждение, что эти связи будут развиваться и в дальнейшем.