Южная Осетия уже претендует на часть Грузии

Непризнанная республика Южная Осетия предъявила Грузии территориальные претензии, не дождавшись ответа на свое предложение приступить к делимитации и демаркации границы.

Полномочный представитель южноосетинского президента по постконфликтному урегулированию Борис ЧОЧИЕВ заявил, что Южная Осетия начинает самостоятельно устанавливать столбы, фиксирующие прохождение государственной границы, сообщает "Время новостей". В Тбилиси, где Абхазию и ЮО рассматривают как "оккупированные территории", новые планы соседей называют "провокацией".

При этом Южная Осетия заявила о намерении вернуть себе "исконно осетинские территории". "Нашу территорию перекраивали едва ли не каждые пять лет на Ленингорском (Ахалгорском) направлении, в Цхинвальском и Дзаусском (Джавском) районах", - утверждает Б.ЧОЧИЕВ.

Между тем глава грузинского Центра стратегических исследований Кавказа Мамука АРЕШИДЗЕ заявил журналистам, что затеянные Южной Осетией процессы "очень опасны и создают новую конфликтную ситуацию". "По моим данным, Цхинвали претендует на весь Казбегский район Грузии (сопредельный с Северной Осетией), - пояснил эксперт. - Можно вспомнить и прежние заявления президента Южной Осетии Эдуарда КОКОЙТЫ о том, что грузинские курорты Боржоми и Бакуриани - это тоже Южная Осетия".

По словам грузинского эксперта, "в Северной Осетии тоже активно формируют такое общественное мнение, что Южная Осетия - это больше, чем она есть на самом деле, об этом пишут в тамошних СМИ, издают атласы". "Наши власти должны активнее на это реагировать, но пока я должного внимания к этому тревожному вопросу не замечаю", - сказал М.АРЕШИДЗЕ.

Напомним, руководство РФ приняло решение создать военные базы численностью по 3700 человек каждая в Абхазии и в Южной Осетии.

ЕС заявил, что будет рассматривать строительство этих баз как нарушение Россией соглашения с Грузией о прекращении огня, которое было подписано в 2008 году после российско-грузинской войны.

Независимость Абхазии признали Россия, Никарагуа и Венесуэла и карликовое государство Науру.