Литва отмечает 20-летие независимости

08:32, 11 марта 2010
Мир
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Была первой из республик СССР

 Литве сегодня пройдут торжества по случаю 20-летия независимости страны.

В Вильнюсе состоится торжественное заседание Сейма, после чего с обращением к гражданам выступит Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, сообщает радио «Свобода».

В программе празднования - парад литовских Вооруженных сил, торжественное богослужение и праздничный концерт.

На торжества прибыли гости из стран Евросоюза, США, стран СНГ.

11 марта 1990 года Литва первой из республик СССР объявила о восстановлении независимости.

 

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