Литва отмечает 20-летие независимости

Литве сегодня пройдут торжества по случаю 20-летия независимости страны.

В Вильнюсе состоится торжественное заседание Сейма, после чего с обращением к гражданам выступит Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, сообщает радио «Свобода».

В программе празднования - парад литовских Вооруженных сил, торжественное богослужение и праздничный концерт.

На торжества прибыли гости из стран Евросоюза, США, стран СНГ.

11 марта 1990 года Литва первой из республик СССР объявила о восстановлении независимости.