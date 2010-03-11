Литва отмечает 20-летие независимости
08:32, 11 марта 2010Мир
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Была первой из республик СССР
Литве сегодня пройдут торжества по случаю 20-летия независимости страны.
В Вильнюсе состоится торжественное заседание Сейма, после чего с обращением к гражданам выступит Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, сообщает радио «Свобода».
В программе празднования - парад литовских Вооруженных сил, торжественное богослужение и праздничный концерт.
На торжества прибыли гости из стран Евросоюза, США, стран СНГ.
11 марта 1990 года Литва первой из республик СССР объявила о восстановлении независимости.
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