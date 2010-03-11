Россия спешит включить Украину в сферу своего полного контроля

Россия спешит надежнее включить Украину в сферу своего полного контроля, поэтому Владимир Путин, так сказать, «в лоб» предложил Виктору Януковичу скорее включить Украину в таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на «Таймс».

Британская газета также отмечает, что с включением Украины в это объединение Москва получает под свой полный контроль территорию «большой четверки» из более чем 200 миллионами населения и на огромных пространствах между Европой и Китаем.

«Центром этого образования становится Москва, где Путин в 2012 году может вновь занять президентский пост на срок в 12 лет».

«Таймс» отмечает также, что Москва уже объявила о вероятности создания до 2012 года даже «валютного союза» и о начале торговли энергоресурсами за рубли.

Газета также отмечает, что со взятием под свой контроль Беларуси, Казахстана, Украины и других стран-соседей «Москва имеет шанс укрепить свои позиции в условиях, когда она ведет борьбу за выживание, находясь между такими гигантами, как Европа и Китай».