НАТО продлила операцию по борьбе с пиратами до 2012 года

02:12, 11 марта 2010
Мир
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Нападений стало больше, но не таких удачных

Совет НАТО продлил в среду до конца 2012 года операцию Североатлантического альянса по борьбе против сомалийских пиратов, сообщил официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, сообщает РИА "Новости".

Он отметил значительный вклад кораблей ВМФ стран-членов НАТО в обеспечение безопасности международного морского транспорта, пересекающего Аденский залив.

"Несмотря на то, что количество атак, совершаемых пиратами, в прошлом году увеличилось по сравнению с предыдущим, их успешность снизилась на 40%", - сказал Аппатурай журналистам в Брюсселе.

 

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