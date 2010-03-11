НАТО продлила операцию по борьбе с пиратами до 2012 года
02:12, 11 марта 2010Мир
1331 0
Нападений стало больше, но не таких удачных
Совет НАТО продлил в среду до конца 2012 года операцию Североатлантического альянса по борьбе против сомалийских пиратов, сообщил официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, сообщает РИА "Новости".
Он отметил значительный вклад кораблей ВМФ стран-членов НАТО в обеспечение безопасности международного морского транспорта, пересекающего Аденский залив.
"Несмотря на то, что количество атак, совершаемых пиратами, в прошлом году увеличилось по сравнению с предыдущим, их успешность снизилась на 40%", - сказал Аппатурай журналистам в Брюсселе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter