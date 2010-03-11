Россия: Янукович нас устраивает, но газ пойдет в обход

Заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ убежден, что независимо от того, кто находится у власти в Украине, Россия должна продолжить работу над диверсификацией путей транзита газа в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ЯЗЕВ заявил журналистам в Москве.

«Мы приветствуем приход к власти Виктора ЯНУКОВИЧА, он нас устраивает. Это выбор украинского народа… Но есть системные вещи, которые касаются транзита, и они не решены – будь (у власти) ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он подчеркнул, что Украина сохраняет монополию на транзит российского газа.

При этом В.ЯЗЕВ напомнил, что до 140 млрд. куб. м. газа, или около 80% общего объема из РФ транзитируется через территорию Украины.

В.ЯЗЕВ отметил, что нет реальной альтернативы украинской ГТС. Он напомнил, что по газопроводу «Ямал - Западная Европа» через Беларусь можно транспортировать до 30 млрд. куб м. и по газопроводу Blue Stream - 16 млрд. куб. м.

«Системный монополизм остался, сложная социально экономическая ситуация в Украине осталась, и европейские цены для нее с ее уровнем потребления обременительны. Платить им (Украине) в полной мере очень сложно», - сказал он.

Также на это влияет отсутствие международных правовых механизмов для регулирования транзита, добавил В.ЯЗЕВ

«Утверждать, что с приходом ЯНУКОВИЧА проблемы закончились, надо с большой натяжкой», - считает В.ЯЗЕВ.

Он также отметил, что по российскому законодательству, если один производитель занимает больше 35% рынка, он считается монополистом, поэтому нужны альтернативные потоки.

«Это не зависит от состава правительства Украины… Пришел ЯНУКОВИЧ – очень хорошо, надеемся на позитивные изменения отношений, но системно нужно убирать монополизм Украины и создавать альтернативные транспортные коридоры», - заявил В.ЯЗЕВ.