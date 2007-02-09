Ющенко приглашает в Украину баварцев
Чтобы наполнить отношения конкретным содержанием
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает заинтересованность Украины в приходе на ее территорию инвестиций всемирно-известных баварских компаний.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время встречи с премьер-министром Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ.
Президент отметил, что высоко ценит украинско-баварские отношения и личный вклад премьер-министра Баварии в их наполнение конкретным содержанием.
По словам главы государства, в Украине придают важное значение деятельности постоянной украинско-баварской рабочей комиссии.
В.ЮЩЕНКО, кроме того, отметил, что важной составляющей украинско-немецких отношений - в том числе на региональном уровне - остается евроинтеграционное направление украинской политики.