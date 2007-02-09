По мнению Ющенко, спецслужбы России выполнили политический заказ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что проблема с недопущением на территорию России народного депутата Петра ПОРОШЕНКО безосновательна и продиктована политическими соображениями.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее разъяснение российского МИД, В.ЮЩЕНКО отметил, что никаких “черных списков” в Украине не существует. «Это выдумка тех политиканов, которые хотят формировать спекуляции на подобного рода вопросах», - сказал Президент Украины.

В то же время он согласился с тем, что были люди, наносившие вред репутации и имиджу Украины, и поэтому те шаги, которые были применены СБУ к этим людям, были публично объяснены и основывались на глубокой доказательной базе и на основе международных принципов.

«То, что сегодня произошло со стороны специальных служб России, я имею в виду последние действия, которые состоялись против народного депутата ПОРОШЕНКО, они нуждаются в объяснениях. Я не хочу давать более глубоких комментариев, хотя при случае я также мог расширить свою позицию по этому вопросу. По моему мнению, такой шаг я вижу бездоказательным и продиктованным, по моему мнению, исключительно политическими соображениями», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля народному депутату П.ПОРОШЕНКО запретили въезд на территорию России.

Сегодня в МИД РФ заявили, что Москва запретила въезд на территорию России гражданину Украины П.ПОРОШЕНКО в ответ на введенную Украиной практику "черных списков" в отношении российских граждан.