Посол Афганистана высоко оценил решение руководства Украины

Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Афганистан в Украине Моххамад ДИЛАВАР высоко оценил решение руководства Украины направить украинских миротворцев в его страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом он сказал сегодня во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Юрием КОСТЕНКО.

Участники встречи обсудили перспективы украинско-афганского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

В этом контексте была отмечена важность осуществления запланированного на этот год официального визита в Украину Президента Исламской Республики Афганистан Хамита КАРЗАЯ.

Как сообщал УНИАН, 26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О направлении миротворческого персонала Украины для участия в операции международных сил содействия безопасности в Исламской республике Афганистан”.

Согласно указу, в Афганистан направляется миротворческий персонал из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины общей численностью до 10 человек.