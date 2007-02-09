Москва обвинила Вашингтон в возведении новой берлинской стены (фото)

Сергей Иванов на встрече в Севилье. Фото AFP

Глава Минобороны РФ Сергей Иванов сравнил решение США развернуть в Восточной Европе позиционный район глобальной системы ПРО с попыткой возведения новой берлинской стены. Как сообщает РИА Новости, выступая в Севилье на неформальном заседании "Совета Россия-НАТО", вице-премьер российского правительства сказал: "Зачем нам новая виртуальная берлинская стена?".

Он отметил, что решение США разместить элементы системы противоракетной обороны на территории Чехии и Польши "приведет к негативному изменению военно-стратегической ситуации".

Это заявление российского министра обороны было сделано на фоне обострения геополитического противостояния между Москвой и Вашингтоном в Восточной Европе. Так, министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Америке "необходим полный набор средств ведения войны", в том числе и "наземные силы, способные сражаться с большими регулярными армиями". Он пояснил, что это связано с непредсказуемостью дальнейшей политики таких стран, как Россия и Китай.

В свою очередь, директор департамента МИД РФ по вопросам безопасности и разоружения Анатолий Антонов заявил, что Россия может выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это связано с тем, что НАТО превысило количественные параметры, установленные для альянса, после вступлении в него стран Восточной Европы в 1999 году.

Лента.ру