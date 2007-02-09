В Турции утром произошло землетрясение: есть пострадавшие

На юго-востоке Турции в провинции Элязыг в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера. Как передает телекомпания НТВ, по предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в 4.22 по местному времени и вызвало панику среди населения. Пострадали около 30 человек.

По информации местных властей, во время подземного толчка некоторые жилые, а также административные здания получили повреждения, однако точные последствия землетрясения пока не установлены.