Содержание речи Путина на Мюнхенской конференции держится в тайне

Президент России Владимир ПУТИН примет участие в Мюнхенской конференции. Как передает РИА “Новости” со ссылкой на помощника Президента Сергея ПРИХОДЬКО, у России «есть потребность и желание высказаться по международной проблематике".

По его мнению, скорее всего, речь пойдет о том, “как мы видим нынешнюю мировую ситуацию, место и роль России в существующем миропорядке, к чему мы стремимся".

Кроме того, он сообщил, что Президент РФ также даст оценку вклада России в мировую борьбу с терроризмом, решение региональных проблем.

По его словам, содержание речи В.ПУТИНА, который выступит 10 февраля после канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ, будет до последнего держаться в тайне.

С.ПРИХОДЬКО лишь сообщил, что "основной акцент в предстоящем выступлении предполагается сделать на подтверждении приверженности многополярной модели мироустройства, обеспечению устойчивости международно-правовой системы, безальтернативности центральной роли ООН".

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочего визита в Германию примет участие в 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Планируется, что В.ЮЩЕНКО выступит на этом мероприятии.

В конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице с 9 по 11 февраля, примут участие свыше 250 государственных, политических и общественных деятелей из более, чем из 40 стран мира.