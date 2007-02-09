Умерла известная американская фотомодель (фото)

Анна Николь Смит. Фото Fashion Wire Daily

В четверг умерла известная американская фотомодель, актриса и телеведущая Анна Николь Смит (Anna Nicole Smith), сообщает AFP.

Она была обнаружена без сознания в номере отеля Seminole Hard Rock Hotel, расположенного в городе Голливуд, штат Флорида.

Смит была доставлена в местный госпиталь, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Агентство отмечает, что недавно на Багамах умер сын Смит Дэниэль. У актрисы осталась маленькая дочь; в последнее время Смит добивалась от своего бывшего друга и, по совместительству, адвоката, чтобы он признал себя отцом девочки. Смит была вдовой техасского миллиардера Говарда Маршалла, после смерти которого в течение нескольких лет боролась за наследство с его сыном Пирсом.

Лента.ру