Депутат Европарламента назвал резолюцию по Украине "очень сильной"

Депутат Европарламента Чарльз ТЕННОК (группа европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) назвал резолюцию по Украине очень сильной, хотя он и не увидел в ней принципиально новых вещей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам сегодня после голосования за проект резолюции в сессионном зале Европарламента.

“Я думаю, мы просто выразили нашу позицию. Нет чего-то очень нового в резолюции, мы подтвердили позицию парламента, и парламент всегда был лучшим другом Украины, чем Совет ЕС”, - сказал Ч.ТЕННОК.

Вместе с тем, депутат заметил, что резолюция является достаточно сильной и содержит пожелание Украине остаться на пути европейской интеграции, в том числе через продолжение работы над Соглашением о свободной торговле и постепенный переход к безвизовому режиму.

Евродепутат также выразил мнение о том, что в резолюции содержатся противоречивые положения относительно решения предыдущего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины. Вместе с тем, по словам Ч.ТЕННОКА, резолюция будет интересной для нового Президента Украины.

“Я думаю, это резолюция, которую господин ЯНУКОВИЧ с удовольствием прочитает. Как я понимаю, он будет здесь в понедельник, и Президент Европарламента Ежи БУЗЕК даст ему копию резолюции”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Европарламента одобрили резолюцию о ситуации в Украине, в которой поздравили Украину с честными выборами. Депутаты также признали Украину европейской страной, которая разделяет со странами-членами ЕС общую историю и общие ценности, призвали Совет ЕС к предоставлению мандата Еврокомиссии на пересмотр Соглашения об упрощении визового режима с Украиной, в том числе через создание “Дорожной карты” для перехода к безвизовому режиму. Депутаты призвали к усилению экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере энергетики и экономических и политических реформ в Украине. Кроме того, депутаты осудили решение Президента В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины С.Бандере и призвали нового Президента Украины пересмотреть это решение.