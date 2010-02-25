Европарламент проголосовал за право Украины на членство в ЕС

Европейский парламент в четверг проголосовал резолюцию об Украине, в которой, в частности, есть пункт о возможности Киева обратиться за членством в Европейском Союзе:

"Поскольку Украина является европейским государством, и в соответствии со статьей 49 Соглашения о Европейском Союзе, она может попросить о членстве в ЕС, как все европейские страны, верные принципам свободы, демократии, уважения прав человека и основоположных свобод, а также верховенства права".

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, этим же документом Европейский парламент обращается к Совету ЕС с просьбой предоставить Еврокомиссии мандат для разработки дорожной карты безвизового режима для Украины:

"Подчеркивая, что также был достигнут прогресс, существующее соглашение об упрощении визового режима должно быть пересмотрено с долгосрочной перспективой. Призываем Совет ЕС предоставить Европейской комиссии мандат пересмотреть это соглашение с украинскими властями с целью работы над дорожной картой безвизовых поездок для Украины".